VIDEO | Bucchi | Tante cose buone ma dai giocatori di qualità mi aspettavo di più
Cristian Bucchi si prende i tre punti ma stavolta non è soddisfatto al 100%: “Le cose positive sono tante. Abbiamo vinto con merito, abbiamo concesso poco a un avversario forte come il Gubbio che ha giocatori di tecnica, di fisico, di esperienza. Nei mesi scorsi sono stati bravi a nascondersi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: bucchi - tante
VIDEO | Bucchi amaro: "Tante occasioni, nessun gol. Partite così si perdono di rado"
Buongiorno @PaolaToogoodxme con #VoceEDelizia “Non rinunciare mai Hai tante cose dentro di te e la più nobile di tutte,il senso della felicità Ma non aspettarti la vita da un uomo Per questo tante donne s’ingannano,aspettala da te stessa” A.Camus Amede - X Vai su X
Sono 9 i confronti diretti giocati ad Arezzo, con un bilancio di 7 vittorie amaranto, un pareggio e un solo successo del Gubbio datato 2021 (gol decisivo di Pasquato). L’anno scorso le squadre si affrontarono anche ai playoff: vinse Bucchi per 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Bucchi: "Tante cose buone ma dai giocatori di qualità mi aspettavo di più" - Il tecnico: "Vinto con merito e concesso poco a un avversario forte. Da arezzonotizie.it