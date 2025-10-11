VIDEO | Bucchi | Tante cose buone ma dai giocatori di qualità mi aspettavo di più

Cristian Bucchi si prende i tre punti ma stavolta non è soddisfatto al 100%: “Le cose positive sono tante. Abbiamo vinto con merito, abbiamo concesso poco a un avversario forte come il Gubbio che ha giocatori di tecnica, di fisico, di esperienza. Nei mesi scorsi sono stati bravi a nascondersi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

