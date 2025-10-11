VIDEO Bagnaia amore Juve | Quando vinci stai sulle p… il siparietto sul palco
Durante il talk del pilota Ducati, Bagnaia tira fuori una sciarpa della Juventus e inizia a raccontare del suo amore per i bianconeri.. Guarda il video. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - amore
Bagnaia, amore Juve: "Quando vinci stai sulle p..." , il siparietto sul palco
Trezeguet si riconosce in Vlahovic e non dimentica l’amore per la Juventus ? @gioele.anelli - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia: "Tifo Juve fin da bambino, allo stadio mi diverto da matti. I giocatori della Juve tifano per me? Sono fantastici" - Intervenuto al "Festival dello Sport", il campione di motociclismo Pecco Bagnania parla anche del suo amore per la Juventus, squadra per la quale fa il tifo. Riporta tuttojuve.com