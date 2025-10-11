Vicenza è fuga Alcione da applausi Il Catania travolge il Giugliano Perugia da incubo

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benassai all'84 piega la Virtus Verona: biancorossi alla settima vittoria di seguito e a +7. Il Rimini (ora a -1) batte gli umbri che perdono la sesta di fila: è contestazione. Colpo Crotone a Foggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vicenza 232 fuga alcione da applausi il catania travolge il giugliano perugia da incubo

© Gazzetta.it - Vicenza, è fuga, Alcione da applausi. Il Catania travolge il Giugliano, Perugia da incubo

In questa notizia si parla di: vicenza - fuga

Vicenza, spacciatore in fuga lancia la droga e viene bloccato in monopattino: aveva cocaina ed eroina

Vicenza, 13enne Stefano Angonese morto investito da auto pirata, in fuga il conducente, fratello della vittima: "Costituisciti"

Vicenza, travolge un poliziotto e ruba tre auto: caccia al romeno "identificato ma ancora in fuga"

vicenza 232 fuga alcioneSerie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto - Giornata intensa e ricca di emozioni nei due gironi di Serie C scesi in campo nel pomeriggio. Segnala m.tuttomercatoweb.com

DIRETTA/ Vicenza Alcione Milano (risultato finale 4-1): la chiude Talarico! (26 gennaio 2025) - Ci siamo, &#232; quasi il momento della diretta di Vicenza Alcione Milano dove vedremo insieme qualche dato interessante con la nostra rubrica delle statistiche alla ricerca sia della favorita del ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Vicenza 232 Fuga Alcione