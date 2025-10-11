Viaggio alla scoperta del Kosovo

Nel panorama dei Balcani occidentali si staglia una nazione giovane, audace nella sua voglia di raccontarsi al mondo. Il Kosovo, il più giovane paese d’Europa, ha registrato un aumento del 24,6% nei primi sei mesi del 2024 nel numero di visitatori internazionali, testimoniando come questa destinazione non sia più solo un luogo di passaggio, ma una meta che merita di essere scoperta e vissuta appieno. Attraversando i suoi confini, il viaggiatore si ritrova catapultato in una dimensione dove il tempo sembra aver tessuto una trama complessa di influenze ottomane, austro-ungariche e contemporanee. Le montagne si ergono maestose come sentinelle silenziose, mentre le città pulsano di un’energia vitale che parla di resilienza e speranza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

