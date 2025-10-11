Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un veicolo in fiamme al km 43 ci sono in colonna mento in carreggiata interna a partire dall'uscita per la Prenestina fino allo svincolo per La in carreggiata opposta rallentamenti qui per traffico tra le uscite Ardeatina e Tuscolana traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini e proseguendo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro rallentamenti sulla Pontina a partire da via Montedoro fino a Castel Romano in chiusura e trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di realizzazione della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi sabato 11 ottobre domani domenica 12 il servizio è sospeso sull'intera tratta attive le linee bus sostitutive ncmc 3 che effettuano le fermate sullo stesso percorso dei treni da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

