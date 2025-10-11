Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria in esterna rallentamenti tra Appia e Tuscolana restiamo proprio sulla Appia dove per la presenza di un cantiere attivo ci sono incolonnamenti tra il bivio per Castel Gandolfo ed Albano nelle due direzioni traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e Tor Cervara e proseguendo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro segnaliamo infine rallentamenti sulla Flaminia a partire dal raccordo fino a via Due Ponti da Gianguido Lombardi e astrali mobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
