Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della Regione la iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina e proseguendo tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo poi sulla Appia dove per la presenza di cantieri ci sono incolonnamenti tra il bivio per Castel Gandolfo ed Albano nelle due direzioni Passiamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di realizzazione della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo nelle giornate di oggi sabato 11 ottobre domani domenica 12 il servizio è sospeso sull'intera linea ATV bus sostitutivi m. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

