Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di realizzazione della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo nelle giornate di oggi sabato 11 ottobre domani domenica 12 di servizio sospeso sull'intera linea ATV bus sostitutivi vmc ed MC3 effettuano le fermate sullo stesso per corso Sempre nell'ambito dei trasporti sulla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto per lavori della nuova fermata del Pigneto da oggi e sino a lunedì 13 ottobre la circolazione sospesa tra le stazioni di Roma Tiburtina e Ostiense mentre resta attivo il servizio Leonardo Express perfetto degli stessi lavori attive modifiche di servizio anche sulla linea regionale Roma Cesano Viterbo con variazioni e cancellazioni dei treni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 15:25