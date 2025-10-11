Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di realizzazione della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo nelle giornate di oggi sabato 11 ottobre domani domenica 12 di servizio sospeso sull'intera linea ATV bus sostitutivi vmc ed MC3 effettuano le fermate sullo stesso per corso Sempre nell'ambito dei trasporti sulla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto per lavori della nuova fermata del Pigneto da oggi e sino a lunedì 13 ottobre la circolazione sospesa tra le stazioni di Roma Tiburtina e Ostiense mentre resta attivo il servizio Leonardo Express perfetto degli stessi lavori attive modifiche di servizio anche sulla linea regionale Roma Cesano Viterbo con variazioni e cancellazioni dei treni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
L'Aquila - viabilità area via Roma dal 13 al 15 ottobre per rimozione gru di cantiere Per consentire le operazioni di rimozione della gru di cantiere e montaggio torretta, al servizio del cantiere che interessa un edificio che insiste su via Roma, via Forcella e via d - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo Mary trovati dalla redazione di Hassan infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla sulla diramazione Roma ... Segnala romadailynews.it