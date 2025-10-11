Astral infomobilità trovati dalla redazione di hassall infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo tratto Urbano della A24 roma-teramo in entrata code tra fiorentini e bivio della tangenziale est ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente creato dalla diramazione Roma sud e la Laurentina sempre in interna code anche nel tratto tra la Cassia bis e la Salaria in carreggiata esterna rimosso l'incidente permangono rallentamenti dalla Tiburtina Bufalotta ancora in esterna rallentamenti dalla Ardeatina la diramazione Roma Sud andiamo a sud della capitale sulla Cristoforo Colombo code a tratti da pechini ad Acilia direzione Ostia sulla via Appia per traffico intenso si sta in coda In entrambe le direzioni da Santa Maria delle Mole ad Albano Laziale ed infine per il trasporto pubblico ricordiamo che per lavori di recitazione del tratto sopraelevato della tangenziale est fino al 7 dicembre l'intero servizio tranviario è sospeso e sostituito da bus che seguiranno gli stessi percorsi dei tram da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 13:25