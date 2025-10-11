Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Mary trovati dalla redazione di Hassan infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla sulla diramazione Roma nord direzione Firenze risolto un incidente all'altezza di Settebagni la circolazione è tornata regolare dal bivio con il raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo in uscita dalla città rallentamenti tra fiorentini e Tor Cervara ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente crea rallentamenti tra la Prenestina Tiburtina più avanti chiude dallo svincolo della centrale del latte a Bufalotta è sempre in carreggiata esterna Così attratti dalle Ostiense alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna per traffico intenso code a tratti tra Cassia bis e Salaria il rallentamenti dalla Ardeatina la Pontina proprio sulla via Pontina rallentamenti da Tor de' Cenci a video pratica in direzione Latina rimaniamo al sud della capitale sulla Cristoforo Colombo code a tratti da Vitinia ad Acilia in direzione Ostia sulla via Appia per traffico intenso si sta in coda In entrambe le direzioni da Santa Maria delle Mole ad Albano ed infine sulla via Nettunense code a tratti In entrambe le direzioni da Frattocchie a Cecchina da Francesca che renda e astrale infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

