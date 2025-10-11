Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle autostrade sulla diramazione Roma Nord in direzione Firenze un incidente che coinvolge tre auto l'altezza di Settebagni code dal bivio con il raccordo anulare con ripercussioni su via Salaria lo stesso tratto sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code a tratti da lunghezza al nodo della A1 Roma Napoli in direzione Teramo e nella stessa direzione sempre sulla A4 traffico è rallentato per lavori da Tivoli a Vicovaro Mandela ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Laurentina e di azione Roma Sud in carreggiata interna per traffico intenso code a tratti tra Cassia bis Salaria proprio sulla Cassia bis c'è un incidente all'altezza della Giustiniana creaco The Dark in direzione Viterbo anche sulla via Flaminia per un precedente incidente ora risolto Si sta ancora dal raccordo allo svincolo per l'albero in direzione Terni ci spostiamo a sud della sulla via Pontina rallentamenti da Spinaceto a via di Pratica in direzione Latina sulla via Appia per traffico intenso System Cod entrambe le direzioni da Santa Maria delle Mole ad Albano Laziale ed infine sulla via Nettunense code a tratti In entrambe le direzioni da Frattocchie a Cecchina da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 11:25