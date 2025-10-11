Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di After infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle autostrade sulla diramazione Roma Nord in direzione Firenze un incidente che coinvolge tre auto all'altezza di Settebagni crea code dal bivio con il raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code da Portonaccio al bivio della tangenziale est verso il centro è sempre sulla A24 in direzione Teramo traffico è rallentato per lavori da Tivoli a Vicovaro Mandela ci spostiamo tour accordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Laurentina e diramazione Roma sud è in carreggiata interna così a tratti tra Cassia bis Salaria un incidente sulla via Flaminia provoca rallentamenti all'altezza dello svincolo per Labaro via Tiberina direzione Terni è sempre sulla via Flaminia in direzione opposta rallentamenti da via di due punti e infine sulla Salaria rallentamenti In entrambe le direzioni all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 10:25