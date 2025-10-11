Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un aggiornamento dell' incidente sulla A1 Roma Napoli tra il nodo Roma Teramo la diramazione Roma Sud in direzione Napoli Ora Risolto la circolazione scorrevole risolto Anche l'incidente sulla interno del raccordo anulare rimossi i veicoli coinvolti all'altezza dell'uscita Prenestina la circolazione è tornata regolare restiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti in via Appia la diramazione Roma Sud sulla Casilina rallentamenti da via di Torrenova raccordo anulare direzione Roma Centro nella stessa direzione rallentamenti anche sulla via Flaminia da via Grottarossa via Due Ponti possiamo il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo di oggi e domani il servizio sospeso sull'intera linea cattive linee bus sostitutive mce MC3 sullo stesso percorso da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 09:40