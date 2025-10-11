Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare che crea chiude all'altezza dell'uscita Prenestina un altro incidente segnalato sulla A1 Roma Napoli tra il nodo Roma Teramo è la diramazione Roma Sud in direzione Napoli proseguendo prestare attenzione per banchi di nebbia tra le uscite Anagni e Ferentino passiamo il trasporto pubblico per i lavori di riqualificazione del tratto sono levato della tangenziale fino al 7 dicembre l'intero servizio tranviario è sospeso che sostituito da bus che seguiranno gli stessi percorsi dei tram da Francesca che vende al infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

