Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 08 | 40

Romadailynews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare che crea chiude all'altezza dell'uscita Prenestina un altro incidente segnalato sulla A1 Roma Napoli tra il nodo Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli proseguendo prestare attenzione per banchi di nebbia tra le uscite Anagni e Ferentino Passiamo al trasporto pubblico per i lavori di riqualificazione del tratto sono levato della tangenziale fino al 7 dicembre l'intero servizio tranviario è sospeso che sostituito da bus che seguiranno gli stessi percorsi dei tram da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 11 10 2025 ore 08 40

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 08:40

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficato il raccordo ... Si legge su romadailynews.it

Gli industriali del Lazio vogliono la regione dei "60 minuti" e incalzano la Pisana sulle nuove infrastrutture - Il presidente Biazzo ha chiesto di istituire nel Lazio la Zona logistica semplificata ad un anno dal suo annuncio ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio