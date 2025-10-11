Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sull'intera rete viaria della nostra regione altre notizie per il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per le attività connesse alla lettura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo nelle giornate di oggi sabato 11 ottobre domani domenica 12 il servizio sospeso sull'intera linea bus sostitutivi MCM C3 sullo stesso percorso ed infine per il servizio ferroviario Durante questo fine settimana continua lavori per la realizzazione della nuova fermata Il Pigneto pertanto Cartier riporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria su alcune linee regionali la fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Viterbo i treni possono subire modifiche variazioni e cancellazioni
