Via della Pina d' oro | Minacciato con un coltello si rifugia in casa e lancia oggetti contro il rivale | due denunciati sequestrata anche una fiocina

Quando il rivale ha tirato fuori un coltello, minacciandolo, si è rifugiato in casa, Poi, affacciatosi alla finestra, gli ha scagliato contro un oggetto contundente. Quindi, il tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha riportato la situazione alla calma. Si è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

