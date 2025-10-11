Via della Pina d' oro | Minacciato con un coltello si rifugia in casa e lancia oggetti contro il rivale | due denunciati sequestrata anche una fiocina
Quando il rivale ha tirato fuori un coltello, minacciandolo, si è rifugiato in casa, Poi, affacciatosi alla finestra, gli ha scagliato contro un oggetto contundente. Quindi, il tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha riportato la situazione alla calma. Si è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Inseguito da un uomo col coltello, si difende lanciando un oggetto: denunciati entrambi - I Carabinieri, all’esito di un intervento disposto dalla Centrale Operativa in via della Pina d’Oro dove era stata segnalata una lite tra due persone, hanno rintracciato entrambi in evidente stato di ... Scrive livornopress.it
Accoltellato un 35enne in via della Pina d’Oro, la compagna accusa un malore - Nella sera di ieri, 4 giugno un 35enne in compagnia della sua compagna è stato accoltellato al petto all’angolo tra via della Pina d’Oro e piazza della Repubblica. Secondo livornopress.it