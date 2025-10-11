Via all' accensione del riscaldamento nel Veronese dalla prossima settimana

Veronasera.it | 11 ott 2025

A partire dalla prossima settimana i cittadini veronesi potranno accendere il riscaldamento. Il primo giorno in cui sarà consentito attivare i termosifoni è mercoledì 15 ottobre, data di riferimento per tutti i Comuni rientranti nella zona climatica E, tra cui quelli della provincia di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accensione - riscaldamento

