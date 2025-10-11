Via all' accensione del riscaldamento nel Veronese dalla prossima settimana

A partire dalla prossima settimana i cittadini veronesi potranno accendere il riscaldamento. Il primo giorno in cui sarà consentito attivare i termosifoni è mercoledì 15 ottobre, data di riferimento per tutti i Comuni rientranti nella zona climatica E, tra cui quelli della provincia di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: accensione - riscaldamento

Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole

Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data

Riscaldamento a Bologna, l’accensione è questione di giorni: ecco quando il via libera

Accensione anticipata dei riscaldamenti L’Amministrazione comunale ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio. ? Tenuto conto delle temperature minime inferiori alla media stagionale registrate nella prima settim - facebook.com Vai su Facebook

Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento Con ordinanza n.35 del 7 ottobre 2025 è stata autorizzata l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento Trovate il testo completo dell'ordinanza sul sito internet del Comune http://comune.villacarci - X Vai su X

Dal 15 ottobre al via l'accensione dei riscaldamenti - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province ... Scrive msn.com

Riscaldamenti, dal 15 ottobre via all'accensione (ma non ovunque). Limiti orari e temperature: occhio alle multe - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad ... Segnala msn.com