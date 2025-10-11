Vi porto nelle ville degli architetti più famosi del ' 900 nella Pineta di Arenzano

Genovatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viste mozzafiato, piscine a sfioro sul mare, forme inusuali, giochi di luci e ombre, verde nei giardini e sui tetti, cifre a sei zeri. E soprattutto, tanta discrezione per far andare il lusso a braccetto con la privacy.Siamo nella Pineta di Arenzano, comprensorio privato sulla collina che separa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - ville

Palazzi storici, ville immerse nel verde, dimore vista mare: vi porto nelle case da sogno di Bari e provincia

Giovani architetti ridisegnano l'area industriale di Porto Torres - Vecchie fabbriche trasformate in hub innovativi e moderni, con spazi ricreativi, parchi e aree verdi fruibili ai cittadini e impianti e serbatoi industriali che diventano patrimonio archeologico ... unionesarda.it scrive

Gli architetti non sono stati coinvolti nel progetto del Porto vecchio - Una delle grandi opere più importanti di Trieste, la riqualificazione di 70 ettari di Porto Vecchio a Trieste, un'area grande come 100 campi da calcio messi assieme, sta prendendo forma grazie ad un ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Ville Architetti Pi249