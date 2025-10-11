Auto a fuoco giovedì sera intorno alle 22.30 con relativo allarme e corsa non solo dei vigili del fuoco, ma anche dei carabinieri di Crema. A quell’ora i pompieri sono stati chiamati per andare a spegnere le fiamme che stavano avvolgendo un’utilitaria. L’auto era parcheggiata in via Moso, una strada collaterale di campagna che collega Capralba con Casaletto Vaprio. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco non hanno potuto fare molto, se non spegnere le fiamme che avvolgevano la vettura, ormai andata distrutta. Quando sono arrivati i carabinieri, è stato avvertito il proprietario, residente nel Cremasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vettura in aperta campagna distrutta da un incendio. Indagano i carabinieri di Crema