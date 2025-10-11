Vertenza Toolk | dichiarato estinto il fallimento a rischio il tfr di 90 ex lavoratori

Fermo, 11 ottobre 2025 – Potrebbero essere i titoli di coda della vicenda Toolk: sembra arrivata alla fine l’annosa questione che riguarda 80 dipendenti dell’ex calzaturificio di Campiglione, chiuso e di fatto incorporato in una diversa società straniera dal 2020. Nei giorni scorsi la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato estinto il procedimento per la mancata riassunzione della causa di merito disposta dalla Corte di Cassazione. In soldoni, significa che la Toolk srl non può più essere dichiarata fallita per la mancata prosecuzione del giudizio in Cassazione, dopo oltre un anno dalla cancellazione dalla Camera di commercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

