Verso una nuova èra per la produzione satellitare
Al Tecnopolo Tiburtino di Roma è stata inaugurata la Space Smart Factory di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente e i vertici di Leonardo e Thales Alenia Space. La struttura rappresenta uno degli impianti produttivi più avanzati in Europa per la realizzazione di satelliti di nuova generazione, grazie all’impiego di tecnologie digitali, automazione robotica e sistemi riconfigurabili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Tatuaggi e cambiamenti: il percorso di Stefano De Martino verso una nuova immagine
Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio
San Vincenzo, nuova copertura della scuole Rodari: prima parte dei lavori verso la conclusione
Le imbarcazioni della nuova Freedom Flotilla dirette verso Gaza sono state intercettate questa notte dalla marina israeliana in acque internazionali, a circa 100 miglia dalla costa della Striscia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la Conscience è stata r
La rompighiaccio #LauraBassi fa rotta verso la Nuova Zelanda con un carico speciale diretto in #Antartide. Parteciperà alla 41a campagna del #PNRA e trasporterà le carote di ghiaccio del progetto internazionale #IceMemory.
Iran verso l’aumento della produzione - L Iran potrebbe decidere di aumentare la propria produzione di greggio: lo ha dichiarato ieri Gholam Hossein Nozari, ministro per il Petrolio dell Iran, il Paese secondo per esportazioni tra i membri ... Da ilgiornale.it