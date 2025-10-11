Verso una nuova èra per la produzione satellitare
Al Tecnopolo Tiburtino di Roma è stata inaugurata la Space Smart Factory di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente e i vertici di Leonardo e Thales Alenia Space. La struttura rappresenta uno degli impianti produttivi più avanzati in Europa per la realizzazione di satelliti di nuova generazione, grazie all’impiego di tecnologie digitali, automazione robotica e sistemi riconfigurabili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
