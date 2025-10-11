Verso la Marcia della Pace PerugiAssisi partenza dal Frontone
Perugia, 11 ottobre 2025 – Vigilia della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità all’insegna del motto «Immagina tutte le persone vivere insieme in pace», cresce l’attesa e la mobilitazione. Sono infatti attese decine di migliaia di partecipanti: sono oltre 30mila gli iscritti già certi, con 512 associazioni che anno aderito, 265 enti locali tra Comuni, Province e Regioni, 196 scuole con oltre 10mila studenti totali cui si aggiungeranno una decina di delegazioni di varie università. La partenza, come da tradizione, domenica alle 9 da Perugia, dai Giardini del Frontone con arrivo alle 15 alla Rocca Maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
