Verso la manovra Il nodo Irpef e pensioni È scontro con la Cgil
Roma, 11 ottobre 2025 – Servirà un altro summit di maggioranza, tra Giorgia Meloni, i suoi vice, Maurizio Lupi e, soprattutto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per sciogliere gli ultimi nodi della legge di Bilancio. Anche alla luce della conferma del rating di S&P (BBB+ con outlook stabile). Non ci sarà bisogno, invece, di nuovi vertici tra i rappresentanti del governo e i leader sindacali per capire che lo stato maggiore di Cgil, Cisl e Uil è diviso sulla manovra, con Maurizio Landini pronto a dare battaglia (“È una manovra che porta a sbattere con nessuna risposta su pensioni e banche”), Pierpaolo Bombardieri critico ma trattativista, e Daniela Fumarola a favore del provvedimento in arrivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: verso - manovra
Tecnici al lavoro sulla manovra 2026: verso l’addio alle quote-pensioni
Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche
Pensioni, con Quota 103 in un anno solo 1.153 uscite. Verso l'addio in manovra: le nuove forme flessibili
Verso la #manovra. @anaao_assomed : “Adeguare stipendi #medici e dirigenti sanitari a media europea” - #Sanità https://quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=132574… - X Vai su X
Verso la manovra. Anaao: “Adeguare stipendi medici e dirigenti sanitari a media europea” - facebook.com Vai su Facebook
Verso la manovra. Il nodo Irpef e pensioni. È scontro con la Cgil - Intanto Standard&Poor’s conferma il rating BBB+ con outlook stabile ... Come scrive quotidiano.net
Mini Irpef al 10% in Manovra per favorire il rinnovo dei contratti di lavoro - Irpef al 10% il Governo scommette sui rinnovi dei contratti e sugli aumenti salariali, trasformando la misura in uno dei punti principali della Manovra ... Secondo quifinanza.it