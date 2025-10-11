Verso la manovra Il nodo Irpef e pensioni È scontro con la Cgil

Roma, 11 ottobre 2025 – Servirà un altro summit di maggioranza, tra Giorgia Meloni, i suoi vice, Maurizio Lupi e, soprattutto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per sciogliere gli ultimi nodi della legge di Bilancio. Anche alla luce della conferma del rating di S&P (BBB+ con outlook stabile). Non ci sarà bisogno, invece, di nuovi vertici tra i rappresentanti del governo e i leader sindacali per capire che lo stato maggiore di Cgil, Cisl e Uil è diviso sulla manovra, con Maurizio Landini pronto a dare battaglia (“È una manovra che porta a sbattere con nessuna risposta su pensioni e banche”), Pierpaolo Bombardieri critico ma trattativista, e Daniela Fumarola a favore del provvedimento in arrivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

