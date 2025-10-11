Verso Italia-Israele massima allerta a Udine malgrado i venti di pace a Gaza

Sale la tensione a Udine in vista della partita di qualificazione ai mondiali di calcio 2026. E' una che vive l'attesa con sentimenti e sensazioni diverse. Tra eccezionali (per gli standard cittadini) misure di sicurezza per la zona antistante lo stadio con limitazioni al traffico e strutture utili a gestire gli ingressi il giorno del match in programma martedì 14 ottobre alle 20.45. Pochi spettatori quelli previsti finora, si viaggia attorno alle 5.000 unità, con la speranza legata al cambiamento della situazione politica in Medio Oriente che tende a far ipotizzare qualche presenza in più. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Verso Italia-Israele, massima allerta a Udine malgrado i venti di pace a Gaza

Italia-Israele, viabilità a ostacoli in vista della partita: ecco tutte le limitazioni - Israele, valido per le qualificazioni al prossimo campionato mondiale Fifa 2026, in programma martedì 14 ottobre allo Stadio Friuli, il Comune ... ilgazzettino.it scrive

Italia-Israele a Udine, partita blindata: allerta massima, controlli antiterrorismo e stadio semivuoto. Ci sarà anche il Mossad - La partita come è "ad altissimo rischio". Da eurosport.it