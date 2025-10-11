Verso Giugliano-Catania solo Martic indisponibile | una trasferta che vale molto per i rossazzurri
Una partita che potrebbe dire tanto sul prosieguo della stagione per gli etnei. Il Catania si prepara ad affrontare il Giugliano, in una gara che può rappresentare un crocevia importante nel cammino della squadra di Domenico Toscano. Una vittoria, oggi alle 14.30 allo stadio “Alberto De. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: verso - giugliano
Giugliano, 350 giovani in cammino verso Roma: preghiera e missione prima dell’incontro con il Papa
Giugliano, 350 giovani in cammino verso Roma: preghiera e missione prima dell’incontro con il Papa
Giugliano tra certezze e dubbi: Njambé rinnova, Del Sole verso nuovi orizzonti
Verso Giugliano-Catania: ventidue rossazzurri convocati Indisponibili: Martic. #CataniaFC - X Vai su X
VERSO GIUGLIANO-CATANIA: tifosi rossazzurri presenti anche in altri settori dello stadio Vai su Facebook
Giugliano-Catania, i convocati di Toscano: out Martic - 30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il ... Scrive strettoweb.com
Catania, Toscano: "Stiamo crescendo, a Giugliano servirà il giusto atteggiamento" - Il tecnico non nasconde la consapevolezza del peso specifico della sfida di sabato pomeriggio, definita “un passaggio importante” nel percorso stagionale ... Si legge su cataniatoday.it