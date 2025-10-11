Verona scovata una piantagione con mille piante di marijuana | arrestato un uomo – Il video

La Polizia di Stato di Verona ha individuato un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish e una piantagione di circa mille piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco distante dal centro. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla procura della città scaligera e condotta dagli agenti della squadra mobile, è stato arrestato un uomo ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di cannabinoidi. Nel corso della giornata di oggi, sabato 11 ottobre, la polizia di Stato fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

