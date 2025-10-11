Verona scovata una piantagione con mille piante di marijuana | arrestato un uomo – Il video

Open.online | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Verona ha individuato un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish e una piantagione di circa mille piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco distante dal centro. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla procura della città scaligera e condotta dagli agenti della squadra mobile, è stato arrestato un uomo ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di cannabinoidi. Nel corso della giornata di oggi, sabato 11 ottobre, la polizia di Stato fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - scovata

verona scovata piantagione millePiantagione con mille piante di cannabis e laboratorio scoperti a Verona: un arresto, sequestrata l'intera area - 000 piante di cannabis e un laboratorio di produzione di marijuana e hashish sono stati scoperti dalla polizia di Stato in una frazione di Verona. Riporta ilgazzettino.it

verona scovata piantagione milleLaboratorio di droga e piantagione con 1.000 piante di cannabis scoperti a Verona VIDEO - 000 piante di cannabis e un laboratorio di produzione di marijuana e hashish sono stati scoperti dalla polizia di Stato in una frazione di Verona. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Scovata Piantagione Mille