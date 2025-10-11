Vermi nella frutta e muffa su un panino | cosa succede nelle mense scolastiche di Como

La notizia dei “vermi nella frutta” e della “muffa su un panino” serviti nelle mense delle scuole di via Isonzo e via Fiume a Como, riportata da La Provincia di Como, ha sollevato preoccupazione tra famiglie e insegnanti. Lario Ristorazione, gestore del servizio, ha diffuso una nota con alcune. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: vermi - frutta

Como, vermi e muffa nel cibo delle mese comunali. L’azienda: “Larve e piccoli insetti non sono un pericolo” - Dopo le segnalazioni sulla presenza di vermi nella frutta e di un panino con tracce di muffa, nelle mense delle scuole comunali di via Isonzo e di via Fiume, Lario Ristorazione ha fornito alcune preci ... comozero.it scrive

Mense di via Fiume e Prestino. Vermi nella frutta, muffa sul pane - Questa la segnalazione arrivata nelle ultime ore da alcuni genitori, per quanto riguarda il servizio mensa delle scuole di via Isonzo, a Prestino, e ... Da laprovinciadicomo.it