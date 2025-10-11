Verissimo ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre
(Adnkronos) – Verissimo torna questo weekend, sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre, con un nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la 'Iena' Roberta Rei. A Verissimo, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. E ancora, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti
VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW
Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti
Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025
Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo oggi hanno parlato della loro relazione che prosegue a gonfie vele dopo aver superato un momento difficile, segnato dagli incontri tra la Prestes e il suo ex Carlo Motta. Come ha deciso di perdonarla e quali - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo: gli ospiti del 4 e 5 ottobre - X Vai su X
Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre - (Adnkronos) – Verissimo torna questo weekend, sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre, con un nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Segnala pianetagenoa1893.net
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 - Tutto pronto per Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin: ospiti di sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025! Da superguidatv.it