Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025

Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale. Nuove interviste e tanti ospiti nelle puntate di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 11 ottobre 2025. Oggi, sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti la Iena Roberta Rei per una intervista. E ancora Virginia Mihajlovic che, dopo la perdita di papà Siniša, arriva in studio con i suoi piccoli Violante e Leone Siniša. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025

