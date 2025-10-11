Verissimo chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

Come ogni weekend, anche questo fine settimana il pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato al nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, che questa settimana ospiterà nel suo salotto televisivo personaggi del mondo dello spettacolo che non vedono l'ora di raccontarsi. Il primo appuntamento settimanale è quello di sabato 11 ottobre alle 16.30. Ad aprire le danze sarà Roberta Rei, che il pubblico conosce soprattutto per i suoi servizi a Le Iene, con cui collabora dal 2016. La giornalista napoletana, classe 1985, è sempre stata molto attenta a mantenere intatta la sua sfera privata, concedendo molto poco della sua privacy ai tanti follower che la seguono sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

