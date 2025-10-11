Verissimo Andrea Carnevale | Mio padre ha ucciso mia madre un dolore ancora vivo

(Adnkronos) – "Mio padre era malato di schizofrenia, ha ucciso mia madre brutalmente". Andrea Carnevale ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato del dolore per la perdita della mamma e del dramma familiare vissuto a causa del padre Gaetano, un uomo che lui stesso ha definito "un mostro". Le parole di Andrea Carnevale: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

