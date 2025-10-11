Veltroni La Confessione di Gomez Rai 3 | Dissi di non essere mai stato comunista ma la sostanza dei miei ideali è rimasta la stessa

“ La sostanza dei miei ideali, quelli che hanno portato uno come me a incontrare il Pci di Berlinguer, sostanzialmente è rimasta la stessa “. Così Walter Veltroni, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda stasera alle 20.15 su Rai 3 insieme a Camila Raznovich. Dopo aver visto l’estratto di una tribuna politica del 1982 in cui Berlinguer affermava di aver mantenuto gli stessi ideali rispetto all’inizio della sua militanza, senza poter quindi ascriversi tra coloro che come scriveva George Bernard Shaw nascono incendiari, ma muoiono pompieri, l’ex sindaco di Roma ha spiegato perché – come disse in una lettera a La Stampa nel 1999 “si poteva stare nel Pci senza essere comunisti”: “Vede, la grandezza di Berlinguer, per me, fu proprio quella di trasformare il Partito comunista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

