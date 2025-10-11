veltroni e raznovich si raccontano a la confessione

Peter Gomez torna questa sera, sabato 11 ottobre, ad accendere l’ access del sabato di Rai 3 con una nuova puntata de La Confessione, il programma di interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport. Anticipazioni e ospiti dell’11 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, il direttore del sito del Fatto Quotidiano aprirà la puntata con Walter Veltroni, che racconterà la sua lunga militanza politica: prima nel Partito Comunista Italiano, poi nel Partito Democratico della Sinistra, nei Democratici di Sinistra fino alla fondazione del Partito Democratico, di cui è stato il primo segretario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

