Velodromo l' Athletic Club Palermo ospita l’Enna | C’è voglia di rivalsa

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartire. È l’obiettivo dell’Athletic Palermo che riceve domenica al Velodromo Paolo Borsellino (ore 16, diretta in streaming sul sito del club) l’Enna, nel match valido per la settima giornata di campionato. I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Milazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: velodromo - athletic

