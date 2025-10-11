VeliaTeatro e Fondazione Banco Napoli presentano Odissea con Gianluigi Tosto 

Tempo di lettura: 3 minuti Un viaggio visionario pieno di passione e di energia. Martedì 14 ottobre alle 19:30 a Palazzo Ricca (via dei Tribunali, 213) sede della Fondazione Banco Napoli, va in scena lo spettacolo Odissea con Gianluigi Tosto organizzato da VeliaTeatro, rassegna di teatro antico e filosofico diretta da Michele Murino. A introdurre la pièce teatrale “L’enciclopedia omerica, la voce, il viaggio, le astuzie”, una lectio brevis di Emanuele Stolfi, professore ordinario Storia del diritto romano, Diritti greci e Fondamenti romanistici del diritto europeo presso l’Università di Siena. Tosto, moderno Acheo coglie l’occasione per riscoprire la potenza del poema omerico, attraverso il ritmo serrato di un’artista che reinterpreta in modo originale le suggestioni del più antico ‘cunto’ mediterraneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

