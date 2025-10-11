Prosegue il duello ravvicinato tra Italia e Gran Bretagna, separate da un solo punto in classifica al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Day-5 in cui sono state completate come da programma altre tre regate della flotta Gold, mentre domani la nuova Medal Series (format sperimentale che potrebbe essere utilizzato anche per il resto del ciclo olimpico verso Los Angeles 2028) assegnerà il titolo e le medaglie iridate. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei sono riusciti a mantenere la leadership della generale nonostante una seconda prova abbastanza difficile, mettendo a referto uno score di 3-10-2 e chiudendo l’Opening Series in vetta alla graduatoria per un’incollatura davanti ai grandi rivali britannici John Gimson e Anna Burnet, che hanno accorciato ulteriormente le distanze oggi grazie ad un rendimento più costante (6-3-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei arrivano da leader alla Medal Series dei Mondiali Nacra 17