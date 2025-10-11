vela germani caruso seste dopo il secondo giorno di medal series ai mondiali 49erfx

?Va in archivio un penultimo giorno di competizioni difficile per Jana Germani-Bianca Caruso, duo impegnato attualmente in quel di Quartu Sant’Elena, teatro dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49erFx. Le azzurre sono infatti scivolate al sesto posto, perdendo così due posizioni molto importanti in ottica medal series ma ben comportandosi nelle battute finale di questo day-5. Nello specifico le atlete, oggi protagoniste in quattro segmenti, hanno trovato prima la tredicesima, poi la diciottesima e e la diciottesima piazza, risalendo la china solo nell’ultima regata, terminata con una vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

