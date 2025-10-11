Vela Germani-Caruso seste dopo il secondo giorno di Medal Series ai Mondiali 49erFx
?Va in archivio un penultimo giorno di competizioni difficile per Jana Germani-Bianca Caruso, duo impegnato attualmente in quel di Quartu Sant’Elena, teatro dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49erFx. Le azzurre sono infatti scivolate al sesto posto, perdendo così due posizioni molto importanti in ottica medal series ma ben comportandosi nelle battute finale di questo day-5. Nello specifico le atlete, oggi protagoniste in quattro segmenti, hanno trovato prima la tredicesima, poi la diciottesima e e la diciottesima piazza, risalendo la china solo nell’ultima regata, terminata con una vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - germani
Vela, Germani/Caruso sognano una medaglia con il nuovo format ai Mondiali 49er in Sardegna
Vela: Germani-Caruso quinte dopo il primo giorno ai Mondiali 49erFx. Azzurri attardati in campo maschile
Vela: Germani-Caruso ottave dopo il secondo giorno di regate ai Mondiali 49erFx
Day 4 al Mondiale Nacra 17 & 49ers a Cagliari Italia sempre in testa con Ugolini-Giubilei, mentre Germani-Caruso si posizionano in Top 4 https://bit.ly/mondiale-nacra49-251010… #SardiniaSailingCup | #SportVela | #AmaLaVela - X Vai su X
Day 4 al Mondiale Nacra 17 & 49ers a Cagliari Italia sempre in testa con Ugolini-Giubilei, mentre Germani-Caruso si posizionano in Top 4 https://bit.ly/mondiale-nacra49-251010 Sardinia Sailing Cup | Nacra 17 Sailing | 49er Sailing | Associazione It Vai su Facebook
Vela, Germani-Caruso quarte dopo il primo giorno di final series ai Mondiali 49erFx - Bianca Caruso dopo il quarto giorno di competizioni, nonché il primo di final series, ai Mondiali 2025 di vela, classe ... Secondo oasport.it
Vela: Germani-Caruso quarte dopo il day-3 ai Mondiali 49erFx. Le azzurre accedono alla seconda fase - Il binomio azzurro ha infatti chiuso al quarto posto la prima fase dei Campionati Mondiali 2025 di vela, ... Da oasport.it