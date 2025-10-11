Vecchiola L’ex Ravenna svela la sua Samb

Sambenedettese doc e grande ex, Sebastiano Vecchiola, nella sua lunga carriera tra i professionisti, vanta due stagioni e mezza a Ravenna. La prima dal gennaio ’98 al giugno ’99, dove totalizzò 14 presenze, mettendo a segno 5 reti. E poi dal 1999 al 2001 per 49 gettoni e 10 reti. Nel club giallorosso, Vecchiola ha totalizzato complessivamente 63 presenze e realizzato 15 reti. Vecchiola, che ricordi ha di Ravenna? "A Ravenna ho vissuto un’ottima esperienza da calciatore. Si vive bene ed è stata anche positiva dal punto di vista calcistico. A parte l’ultimo campionato, quando retrocedemmo in serie C e tutto saltò per aria per via del fallimento, ma, nonostante tutto, a fine stagione firmai un triennale con il Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

