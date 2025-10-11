Vecchi alla Gazzetta | L’Inter U23 il trampolino per la prima squadra vi racconto le emozioni al mio ritorno

Inter News 24 . Le parole dell’allenatore. In vista del derby di Serie C contro l’Alcione, il tecnico dell’ Inter U23, Stefano Vecchi, ha analizzato il momento della sua squadra in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha elogiato gli avversari, definendoli un club ambizioso, per poi concentrarsi sul percorso dei suoi giovani talenti. L’obiettivo minimo, ha spiegato Vecchi, è consolidare la squadra nella nuova categoria, ma il vero traguardo resta quello di formare giocatori completi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vecchi alla Gazzetta: «L’Inter U23 il trampolino per la prima squadra, vi racconto le emozioni al mio ritorno»

In questa notizia si parla di: vecchi - gazzetta

La Gazzetta dello Sport. . La Serie A è un campionato per vecchi? Analizziamo insieme i dati dei top-5 campionati europei ? ? Nancy Gonzalez - facebook.com Vai su Facebook

La squadra più vecchia d'Europa? È il Napoli. Anche l'Inter sul podio - X Vai su X

Vecchi: "Inter U23 trampolino per la prima squadra. Ma tra Primavera e Serie C cambia un po' tutto" - In vista del primo storico scontro tra l'Alcione Milano e l'Inter Under 23, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto il tecnico della squadra nerazzurra Stefano Vecchi che parla così ... Come scrive msn.com

Serie C, Inter U23-Ospitaletto formazioni ufficiali: Topalovic parte dalla panchina - Ottava giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale live dell'incontro ... msn.com scrive