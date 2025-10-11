Vasto incendio nel Cilento | bruciati 15 ettari di macchia mediterranea

Paura a Tortorella, dov'è divampato un incendio che ha bruciato circa 15 ettari di macchia mediterranea. Le fiamme erano visibili a chilometri di distanza. I soccorsiNecessario l'intervento dei carabinieri forestali, degli uomini della comunità montana e di tre mezzi aerei per le operazioni di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

