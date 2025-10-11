Valmadrera addio a Rosa Pascuzzi | avrebbe compiuto 104 anni a Natale
Valmadrera perde la sua cittadina più longeva. Rosa Pascuzzi si è spenta venerdì 10 ottobre, a pochi mesi dal compiere 104 anni. La donna avrebbe festeggiato il prossimo 25 dicembre, confermandosi ancora una volta come la residente più anziana di Valmadrera. Una vita lunga oltre un secolo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: valmadrera - addio
Addio a Felice Rusconi, lo storico occhio che ha raccontato Valmadrera
Addio ad Alfonso Dainotti, il "nonno vigile" delle scuole di Valmadrera: aveva 75 anni
Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte - facebook.com Vai su Facebook