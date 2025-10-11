Valmadrera addio a Rosa Pascuzzi | avrebbe compiuto 104 anni a Natale

Leccotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valmadrera perde la sua cittadina più longeva. Rosa Pascuzzi si è spenta venerdì 10 ottobre, a pochi mesi dal compiere 104 anni. La donna avrebbe festeggiato il prossimo 25 dicembre, confermandosi ancora una volta come la residente più anziana di Valmadrera. Una vita lunga oltre un secolo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

