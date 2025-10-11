Valentin Vacherot non nasconde le emozioni | Difficile trattenere le lacrime dopo il successo su Djokovic
Valentin Vacherot è in finale al Masters 1000 di Shanghai. Già di per sé questa è la grande notizia del torneo cinese, senza dimenticare che nell’atto conclusivo se la dovrà vedere contro il cugino Arthur Rinderknech. Qualcosa di incredibile e impensabile per un tennista che, a quasi 27 anni, ha raggiunto la prima finale della carriera nel circuito maggiore. Come se non bastasse, per staccare il pass per la finale di Shanghai, Vacherot ha superato in 2 set Novak Djokovic. “È stato difficile trattenere le lacrime. Incredibile affrontare almeno una volta Djokovic. Ho provato tante emozioni. Ci ho messo un po’ a riprendermi dopo la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Da numero 204 del mondo, il monegasco batte Novak Djokovic in semifinale a Shanghai e diventa il finalista con il ranking più basso di sempre in un Masters 1000 Valentin Vacherot - 204° Andrei Pavel -
