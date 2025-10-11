Vacherot e Rinderknech a Shanghai l' incredibile finale tra cugini di nazionalità diverse battuti Djokovic e Medvedev | quando il tennis è una questione di famiglia

La finale del Master 1000 di Shanghai sarà una sfida tra cugini. I grandi si fermano, da Alcaraz che sceglie di non partecipare a Sinner e Djokovic che (complici anche i problemi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Vacherot e Rinderknech, a Shanghai l'incredibile finale tra cugini di nazionalità diverse (battuti Djokovic e Medvedev): quando il tennis è una questione di famiglia

In questa notizia si parla di: vacherot - rinderknech

Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech

I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”

ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora

SARÀ FINALE TRA CUGINI! Il Masters 1000 di Shanghai si chiuderà con l’epilogo più inaspettato, ma anche più romantico di tutti. Se due settimane fa vi avessero detto che Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si sarebbero contesi il titolo, voi cosa avrest - X Vai su X

Rinderknech e Vacherot, i cugini che fanno sognare Shanghai A Shanghai si sta scrivendo una storia unica: Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, cugini e compagni di sangue e di talento, hanno raggiunto la semifinale del Masters 1000, ribaltando ogni pr - facebook.com Vai su Facebook

Si completa la favola a Shanghai: è finale tra i cugini Rinderknech e Vacherot - Un epilogo clamoroso nel Masters 1000 di Shanghai e domani ci sarà una finale totalmente inaspettata a inizio torneo. Lo riporta tennisitaliano.it

Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, due cugini in semifinale a Shanghai: "Questa cosa ci sta riunendo come famiglia" - Due ex numero uno al mondo contro due cugini: queste sono le semifinali che si giocheranno oggi, sabato 11 ottobre, a Shanghai. Come scrive corrieredellumbria.it