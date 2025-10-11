Vaccino antinfluenzale gratuito per i donatori di sangue

La campagna vaccinale contro il virus dell’influenza, che parte il 14 ottobre, vede protagonisti anche i donatori di sangue. Infatti, anche quest’anno questa categoria può rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la somministrazione gratuita.“Per la cura dei malati e per moltissimi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

