Partirà lunedì in tutta l’ Emilia-Romagna la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2025-26. Un milione e 100mila dosi già disponibili, con la possibilità di arrivare a un milione e mezzo, per fronteggiare l’inverno e i virus respiratori. A confermarlo è il dottor Vincenzo Immordino, medico di medicina generale e sentinella per l’influenza in città: "In questi giorni è in corso la distribuzione. Abbiamo ricevuto tutte le dosi di Influvac e l’80% di Fluad, i due preparati contro la patologia stagionale, siamo pronti ad avviare la campagna". L’obiettivo, come indicato dalla Regione, è prevenire e ridurre complicanze e ricoveri dovuti all’influenza, che lo scorso anno ha colpito oltre un milione e 200mila persone in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuovo vaccino anti RSV abbatte il rischio di ricovero nei neonati. Appello alle donne incinte: “Fatelo”
Dal vaccino anti-covid al primo trial su un mRNA contro il cancro al polmone
Pfizer: "I dati sul vaccino anti-Covid trasparenti, grazie a 600 studi. Accogliamo con favore l'appello di Trump"
#Salute VACCINO ANTINFLUENZALE e ANTI PNEUMOCOCCO Stagione 2025/2026 SABATO 18 ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a cura dei medici di base di Castiglione Olona per i pazienti dei Dottori Bettoni, Giudici, Lucioni e Colombo. - facebook.com Vai su Facebook
La vaccinazione anti HPV è ad adesione volontaria e offerta gratuitamente da Regione a: • ragazzi e ragazze dagli 11 anni • uomini nati dal 1996 • donne nate dal 1989 • persone con determinate patologie o comportamenti a rischio http://rpu.gl/vaccino-anti- - X Vai su X
Vaccinazione antinfluenzale, 3 cose da non fare prima (e dopo) il vaccino - Alcune piccole raccomandazioni degli esperti per massimizzare la protezione antinfluenzale La campagna vaccinale antinfluenzale 2025- Scrive today.it
Vaccino anti-influenzale. I primi ‘virus’ da debellare:: "Disaffezione e informatica" - Il medico: "Coraggio, la profilassi è sicura. Riporta msn.com