Vaccino anti-influenzale I primi ‘virus’ da debellare | | Disaffezione e informatica

Partirà lunedì in tutta l’ Emilia-Romagna la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2025-26. Un milione e 100mila dosi già disponibili, con la possibilità di arrivare a un milione e mezzo, per fronteggiare l’inverno e i virus respiratori. A confermarlo è il dottor Vincenzo Immordino, medico di medicina generale e sentinella per l’influenza in città: "In questi giorni è in corso la distribuzione. Abbiamo ricevuto tutte le dosi di Influvac e l’80% di Fluad, i due preparati contro la patologia stagionale, siamo pronti ad avviare la campagna". L’obiettivo, come indicato dalla Regione, è prevenire e ridurre complicanze e ricoveri dovuti all’influenza, che lo scorso anno ha colpito oltre un milione e 200mila persone in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

