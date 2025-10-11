Va a fuoco l' appartamento | muore un 98enne e la sua badante

AGI - Tragedia nel tardo pomeriggio a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Nobel 8 ha causato la morte di due persone. Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, le vittime sono un uomo di 98 anni e la sua assistente di 44 anni, che viveva con lui per prestargli assistenza. I corpi sono stati trovati all'interno dell'abitazione, invasa dal fumo e dalle fiamme al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. Potrebbe essere stata un corto circuito scaturito dal malfunzionamento di una coperta elettrica all'origine dell'incendio che la scorsa notte ha causato la morte di un anziano e della sua assistente familiare in un appartamento di via Nobel a San Pietro Vernotico (Brindisi): si tratta di Pantaleo Cannoletta, 98 anni, e la sua assistente familiare Florentina Trandafir, 44 anni, originaria della Romania. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Va a fuoco l'appartamento: muore un 98enne e la sua badante

In questa notizia si parla di: fuoco - appartamento

