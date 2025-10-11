Uto Ughi corregge il tiro su Beatrice Venezi | È preparata ma l’esperienza conta

Dopo le polemiche seguite alle sue parole, il celebre violinista Uto Ughi interviene di nuovo sul caso Beatrice Venezi e sulla sua nomina a direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Una precisazione che ammorbidisce i toni, ma non cambia la sostanza: secondo Ughi, per un incarico di questo livello il curriculum e l’esperienza restano fondamentali. «Non ho inteso in alcun modo denigrare la figura e l’operato del direttore Beatrice Venezi – chiarisce in una nota –. È un’artista che dimostra passione e temperamento». Allo stesso tempo, il maestro sottolinea come «nel mondo della musica classica l’esperienza abbia un peso determinante» e che, per un ruolo di primo piano come quello alla Fenice, «serve un percorso consolidato alle spalle». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ughi - corregge

Uto Ughi e Solisti celebrano i 30 anni del Parco Gran Sasso - Il violinista Uto Ughi e i Solisti Aquilani festeggiano i primi trenta anni del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. ilmessaggero.it scrive

Uto Ughi in Duomo con i Virtuosi italiani: “La musica è un linguaggio universale contro l’odio e la violenza” - Dopo aver toccato Assisi e Cuneo, l’altra sera il violinista si è esibito all’interno del Duomo di Milano. Come scrive ilgiorno.it