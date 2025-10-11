Utero in affitto l’Onu sposa la linea italiana

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella: «Il rapporto delle Nazioni unite sulla surrogata conferma che si tratta di una violenza contro le donne e che va combattuta ovunque. Proprio come ha deciso di fare il governo, punendo i connazionali che ne fanno ricorso all’estero». 🔗 Leggi su Laverita.info

