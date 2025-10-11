Utero in affitto l’Onu sposa la linea italiana
Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella: «Il rapporto delle Nazioni unite sulla surrogata conferma che si tratta di una violenza contro le donne e che va combattuta ovunque. Proprio come ha deciso di fare il governo, punendo i connazionali che ne fanno ricorso all’estero». 🔗 Leggi su Laverita.info
«Repubblica» cancella la mamma: «Con l’utero in affitto non esiste»
Meeting Rimini, Meloni sugli aiuti alla genitorialità: «Case a prezzi calmierati per le giovani coppie, ma non chiamate modernità l’utero in affitto» – Il video
Rapporto Onu contro l’utero in affitto
Maternità surrogata: alle Nazioni Unite arriva il giorno per dire basta Decisiva sessione al Palazzo di Vetro dedicata al Rapporto della relatrice speciale contro la violenza sulle donne, che condanna la pratica dell'utero in affitto
I FIGLI NON SI COMPRANO Siamo a un bivio. L'ONU potrebbe mettere al bando l'utero in affitto in tutto il mondo. Un risultato storico. Una pratica che sfrutta donne indigenti per alimentare un osceno mercato internazionale di bambini sarà finalmente paragon
Pro Vita, "18mila firme a Tajani contro l'utero in affitto" - Questa mattina Pro Vita & Famiglia ha consegnato al ministro degli Esteri Antonio Tajani 18.
"Sfruttamento maternità surrogata è crimine Ue"/ Europarlamento condanna il traffico ma su utero in affitto… - Parlamento Ue approva la direttiva che condanna lo sfruttamento della maternità surrogata (e altri eurocrimini sulla tratta delle persone).