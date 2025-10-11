Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella: «Il rapporto delle Nazioni unite sulla surrogata conferma che si tratta di una violenza contro le donne e che va combattuta ovunque. Proprio come ha deciso di fare il governo, punendo i connazionali che ne fanno ricorso all’estero». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Utero in affitto, l’Onu sposa la linea italiana»